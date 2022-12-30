الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بسبب الهواتف.. نانسى عجرم تضع قواعد صارمة لابنائها وقصة «الشبشب الطائر» بطفولتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن الوقت الحالي يختلف تمامًا عن نشأتها هي وأشقائها، حيث إنهم كانوا يقيمون في المنزل ويبتكرون ألعابًا خاصة بهم على عكس الأطفال الآن.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، أنها وضعت قوانين صارمة لبناتها لاستخدام الهواتف، وهو استخدامهن له ساعة وأقصى شيء ساعتين بالنهار، مؤكدة أن التكنولوجيا لم تجعل لهم أي فرص في الابتكار.

أزمة كورونا

وتابعت، أنها خلال العامين الماضين وبسبب أزمة كورونا لم تكن تستطيع أن تمنعهم وقتها بسبب الحجر المنزلي، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يلعب أبناؤها مثل ألعاب طفولتها ولكنها عندما تتحدث معهم عنها يضحكون عليها.

وأكدت أن والدتها كانت تضع قوانين صارمة في البيت خلال فترة طفولتهم، خاصة في الطعام، فكان الجميع يتناول وجبة واحدة ولا يعترض عليها، وفكانت والدتها عندما تعجز في حل شيء تحول الأمر لوالدها، مشيرة إلى “الشبشب الطائر” كان يتم استخدامه في طفولتهم مثل أي بيت ولكن لم يكن هناك ضرب بمعنى الضرب.

نانسي عجرم صارمة قوانين الهواتف الشبشب الطائر الابتكار كورونا

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