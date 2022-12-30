نجوم «أوبرا الإسكندرية» يتألقون فى ذكرى ملك العود فريد الأطرش

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وسط أجواء طربية أصيلة، في ذكرى ملك العود فريد الأطرش.

وشدى نجوم الأوبرا بباقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقار الراحل فريد الاطرش، حيث قدمت الفرقة الموسيقية بالفاصل الأول من الحفل منوعات موسيقية لألحان الموسيقار الراحل: إن جيت للحق، ميكونش ده اللي اسمه الهوى أداء الفنانة نعمة عصمت، الحياة حلوة، فوق غصنك يا ليمونة أداء الفنان وائل أبو الفتوح، بقى عايز تنساني، يا حلاوتك يا جمالك أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، الربيع أداء الفنان أيمن مصطفى.

وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف القانون الفنان علي الخبيري بأنامله الذهبية تقاسيم للحن جميل جمال، ثم تغنى الفنان أمير الرفاعي، بيا حبايبي يا غاليين، ما أنحرمش العمر إديني ميعاد وقابلني أداء الفنانة سارة مجدي، ليالي الأنس أداء الفنانة ندا غالب، أنا واللي باحبه، اشتقت لك أداء الفنان وليد حيدر.

وفي ختام الحفل قدم نجوم الفرقة أوبريت بساط الريح بجمال كلماته وروعة ألحانه والأداء المتميز المطربين وقد لاقي الاستحسان والتحية الجارفة و التصفيق الحار والمستمر من جمهور الحفل.

يذكر أن الموسيقار فريد الأطرش لقب بـ «ملك العود» و«موسيقار الأزمان»، وقد وافته المنية في 26 ديسمبر من عام 1974 بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربى، حيث يعد من أعلام الفن في مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسامًا وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1970.

حفل ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

حفل ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

حفل ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

حفل ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية

حفل ذكرى فريد الأطرش بأوبرا الإسكندرية