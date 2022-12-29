الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب الجامعات يواجه المغرب في نهائي البطولة العربية للصالات

منتخب مصر لكرة صالات
منتخب مصر لكرة صالات الجامعات

فاز منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة بمدينة العين الاماراتية.

سجل ابراهيم صلاح الهدف الاول لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف محمد أشرف أوشا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والسابعة عشر من عمر المباراة، لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الليبي هدفه الاول في الدقيقة 28 عن طريق عمر الترهوني، ثم سجل منتخب مصر هدفه الرابع في الدقيقة 35 لتنتهي المباراة بفوز مصر بأربعة أهاف مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره المغربي في نهائي البطولة في تمام الساعة الرابعة من مساء غدا الجمعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل الى النهائي بعد فوزه اليوم على نظيره العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

أوشا يقود منتخب مصر للجامعات للتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات

قاد محمد أشرف أوشا منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات للفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور الثمانية للبطولة العربية الجامعية لكرة الصالات التي تقام بمدينة العين الاماراتية، وذلك بعد إحرازه الثلاثة أهداف التي سجلتهم مصر في المباراة.

وضرب منتخب مصر للجامعات موعدا مع المنتخب الليبي غدا الخميس في دور نصف نهائي بطولة زايد الثانية وذلك بعد تخطي منتخب ليبيا دور الثمانية بفوزه على الاردن بركلات الترجيح بعدما انتهت نتيجة الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 4-4.

البطولة العربية ابراهيم صلاح الإماراتية الجامعات العين الاماراتى

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