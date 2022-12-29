الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات الاحتفالية السنوية لمشروع دعم التعليم المجتمعي بكفر الشيخ

التكريم
التكريم

شهد  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمسرح المدرسي، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفالية السنوية لمشروع دعم التعليم المجتمعي، لتكريم المتفوقين والموهوبين لعام 2022، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير التعليم العام، وحسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، ومحمود صديق، مسؤول التعليم بمؤسسة مصر الخير، وأحمد نصارـ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، واسماعيل محجوب، مدير المشروع ، ومديري الإدارات التعليميه، وعدد من المسيرات وأولياء الأمور والطلاب.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات من إلقاء شعري، ومسرحية عن التنمر أداء تلاميذ مدارس المشروع، وعروض رياضية متنوعة.

وكرم  محمد عبدالله، وكيل الوزارة، حفظه القران الكريم، ولاعبي الجيت كون دو، ولاعبي الكاراتيه، والمشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي والمشروع الوطنية للقراءه، وعدد من الميسرات المتميزات خلال العام ، و أفضل مدرسة ، وأفضل إدارة تعليمية خلال العام، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لقيادات مديريتي التضامن الاجتماعي، و التربية والتعليم، لدعمهم المستمر للأنشطة المنفذة من مؤسسة مصر الخير وجمعية الرعاية الاجتماعية.

وشهدت الاحتفالية تكريم محسن الجمال، مدير إدارة التعليم المجتمعي، لبلوغه سن المعاش، ووجه له وكيل الوزارة الشكر على الجهود المبذولة والدعم خلال فترة توليه الإدارة، كما شهدت الاحتفالية تقديم الهدايا و الدروع و شهادات التقدير للمتفوقين، و تقديم شنطة مدرسية لكل طالب بها أدوات مدرسية تكفي لعام دراسي كامل .

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل ومواجهته 

تكريم متميزين التعليم طلاب كفر الشيخ

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وائل لطفي

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