كييف: «لا نستبعد استفزازًا متعمدًا» من روسيا بعد إعلان بيلاروس إسقاط صاروخ

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، مساء الخميس، أن كييف "لا تستبعد استفزازًا متعمدًا" من روسيا "لتوريط بيلاروس في حربها"، وذلك بعدما أعلنت مينسك في وقت سابق الخميس إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الأوكراني لا يستبعد استفزازا متعمدا من الدولة الإرهابية الروسية التي رسمت هذا المسار لصواريخها العابرة بهدف التسبب باعتراضها في المجال الجوي فوق أراضي بيلاروس".

وأبدت الوزارة "استعدادها" للمشاركة في تحقيق حول ظروف وقوع هذا "الحادث".

وكانت بيلاوس أعلنت في وقت سابق من مساء الخميس أنّها أسقطت صاروخاً أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني فوق أراضيها.

وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عشرة أشهر، بينما تمثّل بيلاروس قاعدة خلفية للقوات الروسية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بأنّ أنظمة الدفاع الجوي البيلاروسية أسقطت صاروخاً في الصباح، قرب قرية غورباخا في منطقة بريست (جنوب غرب) الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضح البيان أنه "خلال عملية التحقق، تبيّن بشكل أولي أنّ الحطام يعود لصاروخ (تابع) لنظام مضاد جوي (من طراز) اس 300 أُطلق من الأراضي الأوكرانية".

وبحسب البيان، فقد "تمّ إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور"، مضيفاً أنّ وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب.

وبثّ حساب على "تليجرام" قريب من السلطات صوراً لشظايا صاروخ في أحد الحقول، أعادت نشرها وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا".