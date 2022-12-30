بعد تصدرها الترند.. هند عاكف تدعم وفاء مكي: «قضية جيل كامل» (بيانات)

تعاطف كبير على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد نشر قص الفنانة وفاء مكي، التي تعاني الفقر وضيق الحال.

وبعد ساعات من نشر قصة الفنانة وفاء مكي التي ظهرت في فيديو تسرد فيه قصتها، وكيف وصل بها الحال الى صعوبة دفع الفواتير المالية وسداد مصروفاتها هي وابنها.

دعمت الفنانة هند عاكف زميلتها الفنانة وفاء مكي في أزمتها التي كشفت عنها خلال الساعات الماضية، ومعاناتها بسبب عدم الاستعانة بها في أي أعمال فنية، مما جعلها تعاني من الديون وضيق الحال.

وكتبت هند عاكف على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك:"دي قضية جيل بالكامل، أحب أضم صوتي لصوتك يا وفاء، أدعم الفنانة وفاء مكي وأدعم كل زملائي وجيلي اللي إتظلم وقاعد في البيت، حرام وعيب اللي بيحصل ده، هو لازم نطلع نتكلم ونشتكي ونشرح ظروفنا وأسرار بيوتنا على السوشيال ميديا عشان نشتغل؟".

قصة وفاء مكي تصدرت التريند خلال بضعة ساعات فقط، لاسيما وأنها نالت تعاطف كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا وخاصةً موقعي فيس بوك وتويتر.

وتضاعف معدلات البحث عن وفاء مكي إلى قرابة من 100 الف عملية بحث خلال 5 ساعات فقط، وذلك بحسب اداة جوجل ترند.

ذئاب الجبل أبرز أعمال وفاء مكي

بدأت الفنانة وفاء مكى مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة في عدة أعمال منها "بوابة المتولي، الريا البيضا"، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

شاركت الفنانة وفاء مكي في العديد من الاعمال الدرامية الهامة في تاريخ التلفزيون، حيث كانت واحد من ابرز نجمات مسلسل ذئاب الجبل، القلب يخطيء أحيانا، ولحم رخيص وغيرها من أعمال أخرى.

وكذا تصدرت محافظة بورسعيد اكثر محافظات الجمهورية بحثُا عن الفنانة وفاء مكي بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وجاءت محافظة الغربية بمعدل 84 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، لاسيما وأن وفاء مكي من مواليد محافظة الغربية.

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عبرت الفنانة المصرية المشهورة وفاء مكي، عن حزنها الشديد بسبب عدم توفر فرصة عمل، وتعرضها إلى ضائقة مالية شديدة.



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SUBSCRIBE | انضم إلينا 🤝 pic.twitter.com/UWiH1mdmOo — محمد مهدي حسين الشاوش (@MahdiChawach) December 28, 2022

تفاعل رواد مواقع التواصل مع قصة وفاء مكي وغيرها من الفنانين الذين اختفوا من الساحة الفنية مثل فاروق فلوكس وغيرهم من الفنانين الذين أحدثوا صمة في الدراما والسينما المصرية ولكنهم اختفوا.