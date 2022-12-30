الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها الترند.. هند عاكف تدعم وفاء مكي: «قضية جيل كامل» (بيانات)

وفاء مكي
وفاء مكي

تعاطف كبير على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد نشر قص الفنانة وفاء مكي، التي تعاني الفقر وضيق الحال.

وبعد ساعات من نشر قصة الفنانة وفاء مكي التي ظهرت في فيديو تسرد فيه قصتها، وكيف وصل بها الحال الى صعوبة دفع الفواتير المالية وسداد مصروفاتها هي وابنها.

دعمت الفنانة هند عاكف زميلتها الفنانة وفاء مكي في أزمتها التي كشفت عنها خلال الساعات الماضية، ومعاناتها بسبب عدم الاستعانة بها في أي أعمال فنية، مما جعلها تعاني من الديون وضيق الحال.

وكتبت هند عاكف على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك:"دي قضية جيل بالكامل، أحب أضم صوتي لصوتك يا وفاء، أدعم الفنانة وفاء مكي وأدعم كل زملائي وجيلي اللي إتظلم وقاعد في البيت، حرام وعيب اللي بيحصل ده، هو لازم نطلع نتكلم ونشتكي ونشرح ظروفنا وأسرار بيوتنا على السوشيال ميديا عشان نشتغل؟".

قصة وفاء مكي تصدرت التريند خلال بضعة ساعات فقط، لاسيما وأنها نالت تعاطف كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا وخاصةً موقعي فيس بوك وتويتر.

وتضاعف معدلات البحث عن وفاء مكي إلى قرابة من 100 الف عملية بحث خلال 5 ساعات فقط، وذلك بحسب اداة جوجل ترند.

ذئاب الجبل أبرز أعمال وفاء مكي

بدأت الفنانة وفاء مكى مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة في عدة أعمال منها "بوابة المتولي، الريا البيضا"، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

شاركت الفنانة وفاء مكي في العديد من الاعمال الدرامية الهامة في تاريخ التلفزيون، حيث كانت واحد من ابرز نجمات مسلسل ذئاب الجبل، القلب يخطيء أحيانا، ولحم رخيص وغيرها من أعمال أخرى.

وكذا تصدرت محافظة بورسعيد اكثر محافظات الجمهورية بحثُا عن الفنانة وفاء مكي بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وجاءت محافظة الغربية بمعدل 84 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، لاسيما وأن وفاء مكي من مواليد محافظة الغربية.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع قصة وفاء مكي وغيرها من الفنانين الذين اختفوا من الساحة الفنية مثل فاروق فلوكس وغيرهم من الفنانين الذين أحدثوا صمة في الدراما والسينما المصرية ولكنهم اختفوا.

وفاء مكي هند عاكف اعمال وفاء مكي السوشيال ميديا فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

الرئيس الروسى ونظيره الصينى يبحثان قضايا معقدة تهم البلدين.. اليوم

البورصة المصرية تسجل أفضل أداء فى الشرق الأوسط والسعودية أول خسارة فى 7 سنوات

دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو