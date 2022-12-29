دلال محمود: 2022 أثبتت أن جماعة الإخوان تبحث عن نفوذها ولا فكر لها

قالت الدكتورة دلال محمود، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عام 2022 كشف عن نقاط ضعف داخل بنية الإخوان، وذلك بسبب تنافسهم على مراكز القوة والأموال داخل التنظيم مما أدى لمكاشفة شعبية حول حقيقة الجماعة.

هناك وقفة واضحة من الشعوب ضد هذه التنظيمات

وأضافت خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك وقفة واضحة من الشعوب ضد هذه التنظيمات ودعم لجهود الدولة ضد هذه الجماعات.

وتابعت، أن التغيرات في 2022 أثبتت أن هذه التنظيمات ليست صاحبة فكر كما تدعى لكنها تبحث عن نفوذها وسلطتها، مشيرة إلى أن هناك فجوة بين ممارسات التنظيم وأعضائه إدت لإضعاف فكرته، ونرى جبهة اسطنبول وجبهة التغيير يقودها جزء من شباب الإخوان والقيادات ابتعدت على الإطار الأساسي للجماعة.