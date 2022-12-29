ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى القاهرة

صادرت مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 4 أطنان لحوم وكبدة مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 4 أطنان لحوم مجمدة وكبدة مجمدة يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.