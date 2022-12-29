الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق نفق أحمد عرابى بالجيزة لمدة شهر للصيانة ورفع الكفاءة

ارشيفية
ارشيفية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بعملية غلق جزئي بالتناوب لنفق أحمد عرابي بالاتجاه القادم من الطريق الدائري (القوس الغربي) تجاه شارع أحمد عرابى لمدة شهر لصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابي بالاتجاه القادم من الطريق الدائري (القوس الغربي) تجاه شارع أحمد عرابى تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وقامت الإدارة العامة لمرورالجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الادارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئي نفق أحمد عرابي لمدة شهر الجيزة سلامة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

سرطان القولون.. مرض لعين قتل الأسطورة «بيليه»

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نوة الميلاد.. تقلبات جوية وسقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو