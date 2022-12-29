غلق نفق أحمد عرابى بالجيزة لمدة شهر للصيانة ورفع الكفاءة
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بعملية غلق جزئي بالتناوب لنفق أحمد عرابي بالاتجاه القادم من الطريق الدائري (القوس الغربي) تجاه شارع أحمد عرابى لمدة شهر لصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية.
يأتي ذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابي بالاتجاه القادم من الطريق الدائري (القوس الغربي) تجاه شارع أحمد عرابى تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وقامت الإدارة العامة لمرورالجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.