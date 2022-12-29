الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«انهارت بهم البلكونة».. تفاصيل إصابة سيدة وطفلين بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت سيدة أربعينية وطفلان إثر انهيار شرفة أحد العقارات بمنطقة الدخيلة القبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأنقذت العناية الإلهية عددًا من زبائن المخبز كانوا متوجهين لشراء الخبز اليومي منه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة العقيد ياسر القطان، يفيد بورود بلاغ بانهيار شرفة عقار أعلي مخبز بمنطقة الدخيلة.

وعلي الفور انتقل مأمور القسم ورئيس المباحث المقدم أحمد شمس ومسئولو حي العجمي برئاسة السيد موسي، وتبين انهيار شرفة عقار بالدور الأول أعلي مخبز بالمنطقة وإصابة ربة منزل، 48 سنة، تقطن بالشقة كانت موجودة في الشرفة أثناء الانهيار بصحبة نجلها 5 سنوات الذي أصيب إصابات بالغة، كما أصيب طفل ثالث تصادف وجوده لشراء الخبز لحظة الانهيار، تم نقل المصابين إلي أحد المستشفيات لعلاجهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

اصابة سيدة اربعين الأربع اخطر إخطار الاربعين أصيبت إسكندرية

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