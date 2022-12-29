الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

السبت.. الجامع الأزهر يُطلق نسخته الرابعة من «ملتقى الطفل»

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر السبت المقبل، النسخة الرابعة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - الطفل النظيف - الطفل الفصيح"، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وكشف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن أن ملتقى الطفل يأتي في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بالنشء وتربيته على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحميدة، وتعريفهم على مبادئ وأُسس الدين الإسلامي الصحيح، بمنهج أزهري معتدل.

ويحاضر في ملتقى الطفل الرابع كل من الشيخ علي حبيب الله، الباحث بالجامع الازهر، والشيخ عبدالستار الوكيل، الباحث بالجامع الأزهر.

 تدور الحلقة حول ثلاثة محاور وهي الطفل الخلوق والنظيف والفصيح، ويفتتح الملتقى القارئ الصغير حمزة محمد الهنداوي، مبدع مكتب الأزهر لدعم الابتكار، والطفلة المنشدة أية هاني مصطفى، مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وذلك عقب صلاة الظهر من السبت المقبل بالجامع الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر ينظم النسخة الرابعة ملتقى الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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