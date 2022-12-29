جامعة أسوان تتيح لطالبة فى تمريض أداء الامتحانات حتى ظهور طعن المحكمة ضدها

قررت جامعة أسوان، خلال انعقاد مجلس الجامعة، تمكين الطالبة دينا سامح محمد سليمان، المقيدة بكلية التمريض، من أداء امتحان مادة التمريض النفسي المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بكلية التمريض، وكذلك أداء امتحانات مقررات الفصل الدراسي الأول بالفرقة الرابعة دور يناير 2023 م، كإجراء احترازي مؤقت مع حجب نتيجة الطالبة في الامتحانات المذكورة انتظارا للفصل في الدعوى القضائية رقم 1216 لسنة 10 ق المقامة من الطالبة المذكورة أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان طعنا على قرار مجلس التأديب الطلابي الأعلى الصادر ضد الطالبة بتاريخ 27 نوفمبر 2022 م، وذلك حرصا من مجلس الجامعة على مستقبل الطالبة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وطارق الصادق، الأمين العام للجامعة.

وجاءت تفاصيل مجلس جامعة أسوان كالتالى:

رحب الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، بالحضور وافتتح أعمال المجلس رقم (126) لمناقشة سير العملية التعليمية واستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022م.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، أن المجلس حافل بالعديد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية بالجامعة منها استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث انطلقت أعمال الامتحانات العملية بالكليات منذ يوم 26 ديسمبر الجاري 2022، فيما تبدأ الامتحانات النظرية من يوم 9حتي 26 يناير القادم 2023م كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للجدول الزمني المحدد لها، كما تم اتخاذ كافة التجهيزات لأداء ما يقرب من ٣٢ ألف طالب وطالبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدا.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه يتم تطبيق تجربة الامتحانات الإلكترونية بالجامعة في كليات القطاع الطبي والعملي مثل كلية الطب البشري وكلية التمريض، كما سيتم تطبيقها علي كليات التربية الرياضية وباقي الكليات، وتعمل تجربة الامتحانات الإلكترونية على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين الطلاب وسرعة أعمال التصحيح الالكتروني وإعلان النتائج.

وأوضح عثمان أنه ناقش المجلس إنشاء مركز تنمية قدرات المواهب الطلابية لدعم الطلاب فنيا لصقل مواهبهم الإبداعية، والعمل علي عرض المنتجات الطلابية خلال معرض طلابي من خلال وحدة ذات طابع خاص لتحقيق ذاتهم وتقديم الدعم للطلاب والعمل على تشجيعهم لتنمية مهاراتهم الفنية.

كما ناقش المجلس منح عدد من الدرجات العلمية ما بين دكتوراه وماجستير والترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما وافق المجلس على تمكين الطالبة دينا سامح محمد سليمان، المقيدة بكلية التمريض من أداء امتحان مادة التمريض النفسي المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بكلية التمريض، وكذلك أداء امتحانات مقررات الفصل الدراسي الأول بالفرقة الرابعة دور يناير 2023 م كإجراء احترازي مؤقت، مع حجب نتيجة الطالبة في الامتحانات المذكورة انتظارا للفصل في الدعوي القضائية رقم 1216 لسنة 10 ق المقامة من الطالبة المذكورة أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان طعنا على قرار مجلس التأديب الطلابي الأعلى الصادر ضد الطالبة بتاريخ 27 نوفمبر 2022 م، وذلك حرصا من مجلس الجامعة على مستقبل الطالبة.

كما أعلن المجلس عن الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2020-2021 م والتي حصل عليها كل من: الدكتور أشرف محمد حميدة، جائزة الجامعة التقديرية، الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضي، جائزة الجامعة للتفوق العلمى (العلوم الأساسية)، الدكتور أسامة أحمد عمر، والدكتور إيهاب خلف إبراهيم جائزة الجامعة للتفوق العلمى (العلوم الهندسية) مناصفة، والدكتور جابر حمدى أحمد رشوان جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الهندسية.