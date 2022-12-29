وكيل «رى الغربية» تتابع إزالة التعديات على النيل والمجارى المائية

عقدت المهندسة أمل حامد، وكيل وزارة الري بالغربية، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية.

جاء ذلك بحضور مديرى إدارات الري والصرف ومديري إدارات حماية النيل ومندوب عن الرقابة الإدارية والمسطحات أعضاء اللجنة الإقليمية بالغربية؛ لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات بنطاق المحافظة وما تمت إزالته والمتبقى مع تذليل أي عقبات.

وفي بداية الاجتماع، شددت على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية، فضلًا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية، وكذلك مسئولي المحافظة بهدف تنفيذ خطة الإزالات ومواصلة التصدي بكل حسم لأشكال التعديات بمختلف المراكز وإزالتها الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها.

وكذلك وجهت وكيل الري بمحافظة الغربية، المهندسة أمل حامد، بالكشف على موقف التراخيص وشغل المنافع وتحصيل مقابل الانتفاع.

وشدد وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات، مؤكدة أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية، كما أكدت أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ.

وأوضحت وكيلة الري أنه تم وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات تعمل على حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظة ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل إدارة وإعداد تقرير محدث لحظيًا عن موقف الإزالات.