مينسك تعلن سقوط صاروخ أوكرانى بالأراضى البيلاروسية اليوم

سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا، الخميس، حسبما أعلنت سلطات الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا والمؤيدة للهجوم على أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من "الأراضي الأوكرانية" سقط في الصباح على الأراضي البيلاروسية، وفقا لفرانس برس.

كانت أوكرانيا أدانت اليوم ضربات "مكثفة" بأكثر من 120 صاروخاً روسياً، صباح الخميس، استهدفت مناطق عدة، بما في ذلك العاصمة كييف، في وابل جديد من القصف يهدف إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفق فرانس برس.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، "العدو يهاجم أوكرانيا على عدّة جبهات، بصواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

وأوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك على "تويتر" ، أنّ "أكثر من 120 صاروخاً أُطلق لتدمير البنى التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين بأعداد كبيرة"، من دون تقديم حصيلة للضحايا المحتملين.