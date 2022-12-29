الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وخطوات إضافة أفراد جدد للبطاقة

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية للتموين

ازداد البحث عن بوابة مصر الرقمية بالتزامن مع الإعلان عن إضافة مواليد جدد ضمن بطاقة التموين التي يستفاد منها ملايين الأشخاص عبر محرك "جوجل" الشهير، فتعتبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 طريقة سهلة وميسرة لمساعدة المواطنين.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وتوفر البوابة العديد من الخدمات المتعلقة بالتموين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين وأدائها، وذلك في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتلبية الخدمات التي يحتاجها المواطنون بكل سهولة على الإنترنت، والتي تتمثل في، تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، إصدار بطاقة تموين جديدة، الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد الانتقال من محافظة لأخرى، فصل نفسي وضم أفراد الأسرة، الاستعلام عن الصرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، إضافة صرف تمويني لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، الإيقاف النفسي من بطاقة التموين، وإيقاف أفراد من على البطاقة التموينية أو إيقاف بطاقة تموينية.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.

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رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين.. والمستندات المطلوبة

يستطيع المواطنين الدخول على بوابة مصر الرقمية والحصول على العديد من الخدمات المتعلقة بالتموين من خلال الضغط هنــا.

أعلنت وزارة التموين عن إضافة الأبناء ببطاقة التموين،على أن تكون مكونة من 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة، كما أنه يكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط، والمعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

خطوات إضافة أفراد جدد لبطاقة التموين:

  • الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية، واختيار خدمة التموين.
  • يليه خطوة اختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وتسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر.
  • يتم كتابة اسم رباعي الابن أو الابنة المراد إضافتهم.
  • ويليه كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، ثم تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
  • ويتم كتابة صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، ثم الضغط على كلمة (إضافة).
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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