رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين.. والمستندات المطلوبة

يسعى الكثيرين إلى إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية للاستفادة من حصصهم في السلع التموينية المدعمة من الدولة للمواطنين ونقاط الخبز خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الكثير من المواطنين حاليا بسبب الركود الاقتصادي خلال الفترة الإخيرة بسبب أثار جائحة كورونا والحرب والروسية الأوكرانية.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية إضافة أبنائهم للحصول على السلع المدعمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا) أو مصر الرقمية (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات البطاقة التموينية.

تحديد خدمة إضافة الأفراد الجدد للبطاقة التموينية.

كتابة رقم البطاقة بدقة.

تسجيل بيانات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من واقع بطاقة الرقم القومي.

كتابة بيانات الأطفال المراد إضافتهم.

تحميل الأوراق اللازمة من بينها بيان الدخل الشهري.

تدوين رقم الهاتف المحمول.

الضغط على كلمة حفظ.

المستندات المطلوبة لضم الأفراد الجدد للبطاقات التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأوراق اللازمة لإضافة الأفراد الجدد لمنظومة الدعم للحصول على حصصهم من السلع التدعمة من الدولة بقيمة 50 جينه للفرد شهريا عبر البطاقات التموينية وهي كما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة للبطاقة التموينية.

صورة بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد الموجودين في البطاقة.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للافراد المراد ضمهم.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

صورة من كارت معاش التضامن الاجتماعي.

مستند يثبت استشهاد الأب.

استمارة أداء الخدمة وإقرار من مكتب التموين.

السلع المدعمة عبر بطاقات البطاقات التموين

نستطيع إضافة المواليد لبطاقة التموين للحصول على السلع المدعمة والتي يمكن صرفها من البقاليين التمويين وهي عبارة عن أرز ومكرونة وشاي وزيت وجبن و سمن و لبن ودقيق ومسحوق غسيل جاف وسائل بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد والتي لا يمكن لأي أسرة الاستغناء عنها لمدة شهر وذلك بدعم كامل للدولة للأسر الأكثر احتياجا.

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