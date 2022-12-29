الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواجهات الفرق المصرية في ربع نهائي الأندية العربية لتنس الطاولة

جانب من المباراة
جانب من المباراة

تنطلق عصر اليوم، الخميس مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة رجال وسيدات، والمقامة بالقاهرة على الصالة رقم 2 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

وتشهد المسابقة مشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات، وتمكنوا جميعهم من الصعود للدور الرئيسي، كمتصدرين لمجموعاتهم عدا سيدات جزيرة الورد وصيف المجموعة الثانية.

في منافسات السيدات، يواجه نادي الزمالك عند الرابعة عصرا منافسه فريق أهلي صيدا اللبناني، على أن يلعب فريق جزيرة الورد أمام جمعية الرياضة النسوية الأربعاء بطل الجزائر، وجنبت القرعة سيدات الأهلي حامل اللقب ونادي عالي البحريني المصنف الثاني، من خوض لقاءات دور الثمانية.

وحال تأهل جزيرة الورد سيضرب موعدا ناريا أمام الأهلي في نصف النهائي، على أن يواجه نادي عالي البحريني الفائز من الزمالك وبطل لبنان لحساب الدور ذاته.

مباريات الرجال ستبدأ عند السادسة مساء، حيث يواجه الأهلي حامل اللقب نظيره نادي البحرين البحريني، ويلعب الزمالك أمام قطر الرياضي القطري وصيف النسخة الأخيرة، ويجمع اللقاء الثالث بين نادي سار البحريني ونادي السد القطري.

وتقام آخر مباريات الدور الربع النهائي للرجال بين إنبي بطل إفريقيا وجمعية شبيبة الخروب الجزائري.

الجدير بالذكر، أن القرعة أسفرت عن إمكانية مواجهة قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك لحساب الدور نصف النهائي لبطولة الرجال حال تأهلهما معا.

31 ديسمبر الدور الربع النهائي الدول الزمالك السد القطري الفرق المصرية بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة

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