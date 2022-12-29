الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة فى جولة مفاجئة بأحياء المنطقة الغربية لمراقبة الأسعار

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الغربية؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشن حملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة «معارض أهلاً رمضان» في جميع أحياء العاصمة، خصوصاً المناطق الأكثر احتياجاً.  

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته عددا من المواطنين، وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق وجودتها.

رافق المحافظ في جولته اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

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