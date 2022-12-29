3.04 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أكتوبر 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 111.79 خلال شهر أكتوبر 2022 (أولـي) مقابل 115.29 خلال شهر سبتمبر 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.04٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلغ الرقم القيـاسي لصـناعة المستحضرات الصـيدلانية و الكيميائية و الدوائية 122.36 خلال شهر أكـتوبــر 2022، مقارنة بشهـر سـبتمـبر 2022، حيث بلغ 117.79 بنسبة ارتــفــاع قدرها 3.88٪ وذلك وفقا لاحتياجات السـوق.

• بلغ الرقم القياسي لصـناعــة الملابس الجاهزة 114.25 خلال شهـر أكتوبــر 2022، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حيث بلغ 107.74 بنسبة ارتفاع قدرها 6.04٪ وذلك لزيادة الإنتــاج لتغطية احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلغ الرقم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 116.85 خلال شهر أكتوبر 2022، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حيث بلغ 125.79 بنسبة انخفاض قدرها 7.11٪، وذلك بسبب ظروف توقف الاستيراد من الخارج.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات166.71 خلال شهر أكتوبر 2022، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حيث بلغ 200.04 بنسبة انخفاض قدرها 16.66٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المُسال لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 420.2%.

وجاءت أعلى 10 دول استيرادًا للغاز الطبيعي المسال من مصر كالتالي:

1. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

2. تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. هولندا بقيمة 719.6 مليون دولار.

4. فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار.

5. كوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار.

6. الصين بقيمة 604.9 مليون دولار.

7. إندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار.

8. المملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار.

9. اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار.

10. تايلاند بقيمة 174 مليون دولار.