محافظ أسوان: لن أسمح بالفساد فى الأسواق

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يُسمح بالفساد في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، بجانب تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

ووجّه محافظ أسوان بإحالة واقعة ضبط 18 طنًا من السكر المدعم الخاص بالشركة المصرية للجملة إلى النيابة العامة، منها 9 أطنان تم ضبطها بمدينة أسوان، و9 أطنان تم ضبطها بمدينة دراو، حيث سيتم التنسيق بطرح هذه الكمية بنفس السعر المخفض والمقرر من وزارة التموين داخل الشوادر التي جارى إقامتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية داخل 5 مراكز ومدن، وخاصة في الأماكن التي بها كثافات سكانية عالية لتستمر حتى بعد شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء أكرم عثمان، مساعد مدير الأمن، ورؤساء ومديري الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك والتموين والزراعة والصحة والشركة المصرية للجملة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مجلس المحافظين الأخير.

وكشف اللواء أشرف عطية، أنه سيتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة من اللجان المشتركة للجهات المعنية والرقابية سيتم إبلاغها بالمواقع المستهدفة بعد تحركها لضرب التجار الجشعين والمحتكرين للسلع الاستراتيجية بيدٍ من حديد، مع إحالة ما يتم ضبطه من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة، مع تطبيق أقصى عقوبة، لأن حماية المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفاوتها وعدم الإعلان عنها هو قضية أمن قومي.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، بجانب التصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وردع تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 181 مخالفة خلال الأسبوع الماضي ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو احتكار وتخزين سلع استراتيجية دون طرحها في الأسواق أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص وغيرها.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعًا استهلاكيًا ومنفذًا وشادرًا ومعرضًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.