الطن يبدأ من 1660 جنيها.. أسعار الأسمنت بمستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار الأسمنت بعد الارتفاع في الأسعار الذي شهده سوق مواد البناء خلال اليومين الماضيين، بواقع يتراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للطن الواحد، وترصد "الدستور" أسعار 37 نوعا من الأسمنت المتداول في السوق المحلي.

أسعار الأسمنت بالسوق المحلي بدون قيمة النقل

سجل سعر طن الاسمنت المسلح نحو 1895 جنيها مقارنة بـ 1720 جنيها.

بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1870 جنيها مقارنة بـ 1690 جنيها.

كما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1870 جنيها مقارنة بـ 1700 جنيه.

كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو بقيمة 1830 جنيه مقارنة بـ 1660 جنيها.

بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1860 جنيها مقارنة بـ 1710 جنيهات.

وسجل سعر طن سيناء نحو 1840 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 1965 جنيها مقارنة بـ 1770 جنيها.

.كما سجل سعر طن اسمنت المسلة نحو 1810 جنيها مقارنة بـ 1560 جنيها

حيث وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1830 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة نحو 1955 جنيها مقارنة بـ 1640 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1905 جنيها مقارنة بـ 1740 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1915 جنيها مقارنة بـ 1675 جنيها.

كما بلغ سعر طن أسمنت تايتان نحو 1810 جنيها مقارنة بـ 1610 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت أسيوط نحو 1760 جنيها مقارنة بـ 1700 جنيها.

بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1880 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1790 جنيها مقارنة بـ 1700 جنيها.

كما بلغ سعر طن أسمنت أسوان نحو 1710 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1710 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل 1750 جنيها مقارنة بـ 1700 جنيها.

وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1750 جنيها مقارنة بـ 1700 جنيها.

وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1730 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت التعمير نحو 1620 جنيها .

وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1710 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها.

كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة 1710 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها.

كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1690 جنيها مقارنة بـ 1620 جنيها.

وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1710 جنيها مقارنة بـ 1630 جنيها.

وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1710 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1700 جنيها مقارنة بـ 1640 جنيها.

وجاء سعر طن اسمنت الدلتا ليصل 1830 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها.

بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1720 جنيها مقارنة بـ 1660 جنيها.

- أسعار الأسمنت السوبر بأنواعه المختلفة

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .

سعر اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيها.

سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .

وقد وصل سعر طن اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن