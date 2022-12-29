توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الشتوى شديد البرودة في ساعات الليل المتأخر، اليوم الخميس 29-12-2022، ويكون مائلًا إلى البرودة نهارًا على السواحل الشمالية، وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن مصر تشهد انخفاضًا في الحرارة خاصة مع بداية العام الجديد الذي ستتراجع درجات الحرارة فيه مقارنة بهذه الأيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 29-12-2022

حالة الطقس اليوم

قال بيان هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود الطقس الدافئ نهارًا على القاهرة والصعيد ويبدأ في التراجع مع قدوم ساعات الليل، حيث يسود الطقس شديد البرودة وتسجل الصغرى على القاهرة 13 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتتشكل فرص تساقط الأمطار مع الطقس الشتوي وذلك على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية يكون متوسط درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والوجه البحرى 19-13، والسواحل الشمالية 19-12، وجنوب سيناء 22-15، شمال الصعيد 20-9، جنوب الصعيد 22-1.

وتأتي التفاصيل الكاملة لدرجات الحرارة على أغلب المحافظات كالتالي: