الشريف: فصل شبكة الأمطار ساهم في تصريف 10% من المياه بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تصريف تراكمات مياه الأمطار التي تجمعت في 49 نقطة ساخنة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس الأحد، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، مؤكدًا على أن الحالة المرورية بجميع شوارع المحافظة جيدة وطبيعية اليوم.

وأشار «الشريف» في تصريحات له، إلى أن المحافظة شهدت اليوم الإثنين، استقرارً في حالة الطقس وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدًا على استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة.

وأوضح المحافظ أن مقارنة شتاء العام الماضي بهذا العام، نجد أن مشروع فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الأمطار والذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسهم هذا العام في تصريف أكثر من 10٪ من كميات مياه الأمطار الراكدة بالشوارع.

ووجه المحافظ الشكر للجهات التنفيذية بالمحافظة على رأسها شركة الصرف الصحي واللذين واصلوا العمل على مدار 4 أيام لإزالة جميع تداعيات النوة، لافتًا أننا بالأمس حققنا نجاح في التعامل مع كميات الامطار الغزيرة بالتنسيق بين جميع الجهات.

وتواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، بمدخل منطقة القباري غرب الإسكندرية، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى تصريف مياة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء الأسكندرية، جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وقال المحافظ إن الأمطار الغزيرة بدأت منذ منتصف ليل السبت حتى عصر الأحد، مشيرًا إلى أنه تم رفع تراكمات المياه ومتابعة السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية لتسهيل حركة المرور بشكل جيد، كما تم التعامل مع الشوارع الجانبية التي تشهد اعمال تطوير في غرب الإسكندرية حيث تم الإنتهاء منها مساء أمس، موضحًا أن التغيرات المناخية اثرت بشكل كبير على زيادة كميات الأمطار.