كاتبة صحفية: الأزمة الاقتصادية فى أوروبا لا تعنى انهيارها

قالت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، إن أوروبا تعاني من مشاكل اقتصادية ورغم ذلك لم نر فيها دولًا تنهار، مؤكدة أن الحراك السياسي ظاهرة صحية ولا نقبل صعود اليمين المتطرف ولكن هناك من يقبله.

الوضع السيئ بأوروبا لا يعني الانهيار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، للإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك وضعًا اقتصاديًا سيئًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكن ليس معنى ذلك أن أوروبا تنهار.

وأكدت أن فرنسا تعتبر أقل الدول اعتمادًا على الغاز الروسي وكانت تعتمد على الجزائر، ولكنها بعد الحرب الروسية الأوكرانية لجأت للغاز القطري.

وأكدت أن ملف المهاجرين شائك وحساس وبمثابة قنبلة موقوفة منذ أعوام وتفاقم الوضع مع الحرب الأوكرانية.

وتابعت، أن المواطن الأوروبي لا يصرخ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولم نسمع أنهم يرفضون العقوبات بل هناك من يطالب بزيادتها على روسيا.