الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أشرف حلمى: قرعة دور الثمانية نارية على الزمالك ونسعى للوصول للمباراة النهائية

تنس الطاولة
تنس الطاولة

تحدث أشرف حلمي رئيس جهاز نادي الزمالك لتنس الطاولة عن قوة البطولة العربية للأندية والمقامة بالقاهرة في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وقال حلمي في تصريحاته: "البطولة دائما تشهد منافسات قوية خاصة على صعيد الرجال، لأن هناك العديد من الفرق العربية لديها العديد من المحترفين، بالإضافة أيضًا للنادي الأهلي الذي يمتلك عناصر كثيرة من المنتخب".

 

 

وأكمل: "لدينا لاعب مخضرم وهو أحمد صالح وأيضًا لدينا لاعبون شباب مثل محمد وليد ومحمود أشرف، بالإضافة إلى كريم العراقي وسيد رمضان، لم يسعفنا الوقت لضم لاعب أو لاعبة محترفة وعلى الرغم من ذلك نسعى لتحقيق نتائج طيبة".

وأضاف: "استطعنا التأهل كأول للمجموعة في الرجال والسيدات ولكن القرعة الخاصة بربع النهائي للرجال جاءت صعبة وسنصطدم بالأهلي في نصف النهائي في حال تأهلنا".

وأردف: "وقعنا في النصف الذي يضم قطر القطري والأهلي والبحرين البحريني، كل هذه الفرق تستحق الوصول للمباراة النهائية ولكن سيصل في النهاية فريقين فقط للنهائي".

وتابع: "في حال تأهل السيدات لنصف نهائي البطولة سيكون لدينا مباراة قوية أمام عالي البحريني الذي يمتلك المحترفة بيرناديت التي قامت بتحقيق الانتصارات على العديد من البطلات المصريات مثل هنا جودة ودينا مشرف وكذلك لديهم لاعبة قوية وهي مريم العالي".

واختتم: "على الرغم من ذلك سنقدم مباراة قوية ونسعى للوصول للمباراة النهائية في الرجال والسيدات".

الانتصارات ادي الزمالك أحمد صالح البطولة العربية الطاولة

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