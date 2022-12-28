الآلآف يتوافدون على مسجد السيدة نفيسة للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها

توافد مساء اليوم الأربعاء، آلاف المريدين والمحبين حول مسجد ومقام السيدة نفيسة، وذلك للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها المبارك، حيث جهزت الطرق الصوفية 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين، ومن أبرز الطرق المشاركة الطريقة الضيفية الخلوتية، والطريقة السمانية، والطريقة الأحمدية والطريقة الرفاعية والتجانية والشهاوية، والقادرية.

ويشارك في الفعاليات شيوخ وعلماء الطرق الذين قدموا من جميع أنحاء مصر لاستقبال المريدين والمشاركين في المولد حيث بدأت الفعاليات منذ 7 أيام، تم خلالها تنظيم أكثر من جلسة وأمسية علمية، لمحاربة التشدد والتطرف.

وكانت الطرق الصوفية، قد أعلنت في وقت سابق، تنظيمها فعاليات مولد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، بمشاركة آلاف المريدين والمحبين الذين يأتون من كل حدب وصوب للمشاركة فى الفعاليات السنوية التي تنظمها الطرق الصوفية في نفس الموعد من كل عام.

وكشف مصطفى زايد الناشط الصوفي عبر صفحته الرسمية، أن الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، قام بالتواصل بالمسئولين والأجهزة الأمنية، لحل مشكلة الخدمات والتصاريح الخاصة بالطرق الصوفية المشاركة في الفعاليات، وهذا جعل الفعاليات تعود من جديد، حيث تقوم الطرق الصوفية حاليًا بترتيب وتنظيم الفعاليات الخاصة بالليلة الختامية.

وقال الدكتور محمود أبو علي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إن الطريقة ستنظم احتفالاتها بمولد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من أتباعها ومريديها الذين يشاركون بصفة دائمة بهذه المناسبة العظمى التي تعد من كبرى المناسبات الدينية.