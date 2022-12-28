مصطفى محمد يشارك فى تعادل نانت مع تروا بالدورى الفرنسى

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في تعادل نانت مع تروا بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان الدولي المصري قد شارك من بداية المباراة وحتى الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وأهدر فريق نانت العديد من الفرص السهلة طوال المباراة في الوقت الذي اعتمد فيه فريق تروا على الهجمات المرتدة.

وتصدى حارس فريق تروا لخمس فرص، مؤكدة طوال المباراة التي انتهت في النهاية بالتعادل السلبي.

فريق تروا رفع رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد نانت إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر.