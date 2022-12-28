نص إحالة النيابة لقاتلة والدتها بمشاركة صديقها لمحكمة الجنايات

حصلت "الدستور" على أمر الإحالة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فيما يخلص المتهمة نورهان خليل المتهمة في قتل والدتها بمشاركة صديقها بمساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد، حيث ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 230 و231 و317 أولًا ورابعًا وخامسًا من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر، 30 / 1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين رقم 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 و163 لسنة 2022 والبندين رقمي (6 - 7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وجاء في نص أمر إحالة النيابة العامة لقاتلة أمها ببورسعيد لمحكمة الجنايات، أن المتهمة نورهان التي تبلغ من العمر 20 عامًا قتلت وآخر طفلًا لم يتجاوز 15 سنة والدتها المجني عليها داليا الحوشي عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة والمحرمة التي أحاطت بها، وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبتة فيها مسامير وتوجه بهما في الميقات الذى حدده المتهمان إلى بيت المجني عليها والمتهمة، وبعد أن أيقنت الأخيرة خلو البيت من أحد عدا والدتها، مكنت المتهم من دخوله بترك بابه مفتوحًا كاتفاقهما ودلته على غرفة نوم والدتها فباغتها بضربتين بالعصا فاستيقظت من نومها وفرت تستغيث فلحقاها وطرحها الطفل أرضًا وقيد حركتها، ثم حاول قتلها بحرق جسدها بماء ساخن، وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها، وحرقها بسكين غير مشحوذ، فلما أخفقت محاولاتهما، أحضرت المتهمة للطفل كأسًا زجاجيًا كسره وطعن به المجنى عليها عدة طعنات فى عنقها قاصدين إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة والطفل المذكور سرقا ليلًا هاتفًا محمولًا، والمبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها من داخل بيتها محل الجريمة، وحازت وأحرزت والطفل المذكور أسلحة بيضاء - سكين - وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مطرقة وعصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجي، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.