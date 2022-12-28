تدريبات التأهيل لطلبة كلية الشرطة (فيديو)

أذاعت أكاديمية الشرطة اليوم خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة فيلما تسجيليا عن التدريب والتأهيل للطلبة الملتحقين بأكاديمية الشرطة.

وأعلن اللواء دكتور هاني أبوالمكارم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022 /2023.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة - خلال مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة- أن 50752 طالبًا تقدم لاختبارات أكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والحاصلين على شهادات جامعية.

وأكد مساعد الوزير أنه بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالالتحاق لكلية الشرطة وصل للكشف الأخير وهو كشف الهيئة 15850 طالبًا، وأن المستهدف للقبول بالكلية هذا العام 2950 طالبًا.