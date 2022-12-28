إصابة مبيض محارة سقط من علو بالشرقية

أصيب مبيض محارة بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى السقالة بالطابق الثالث، أثناء العمل بموقع مبانى قرية كفر الحمام نطاق مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" إسلام. ى"، 18 عاما، مصابا بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بموقع مبانى كفر الحمام نطاق مركز شرطة الزقازيق.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.