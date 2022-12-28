الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نوافذ ثقافية» تناقش «بوينج سي 17 ليست شجرة» في السويس

غلاف الديوان
غلاف الديوان

تنظم مؤسسة «نوافذ ثقافية» بالسويس ندوة لمناقشة ديوان «بيونج سي 17 ليست شجرة» للشاعر عبد الرحمن مقلد، وذلك يوم الجمعة 30 ديسمبر بمقرها بنادي منتخب السويس بالملاحة.

يناقش الديوان، كل من الشاعر والناقد د. أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والناقد والروائي د. أحمد إبراهيم الشريف، والناقد مدحت صفوت محفوظ، والناقد إبراهيم عاطف. يقدم الندوة الشاعر أحمد عايد.

المناقشة


ديوان «بيونج سي 17 ليست شجرة» الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع، هو الديوان الرابع للشاعر عبد الرحمن مقلد، ويتضمن 19 قصيدة، بينها القصيدة التي تحمل عنوان الديوان، وعنه يقول مقلد في حوار بخصوصه، منشور في جريدة «القاهرة»: «عنوان ديواني الرابع، بقدر ما يحمل من اختلاف عن العنونة السائلة المنتشرة حالياً والولولة المتحورة حول الذات، يعبر عن نصوص المجموعة، هذه المفارقة التي تحمل بين طرفيها: (طائرة بوينج سي 17 غلوب ماستر) أكبر طائرات الشحن العسكرية التي تحمل آليات الموت، و(الشجرة) تراث الإنسان، مصدر الحياة. هو انحياز واضح تعبر عنه القصيدة التي تحمل عنوان الديوان، والتي تتحدث عن الأفغان الذين تسلقوا الطائرة الأميركية ظانين أنها إحدى شجرات الصنوبر المنتشرة في بلادهم، وتعلقوا في جناحها، فيما يعرف بيوم الهروب الكبير، بعد انسحاب الأميركان، ولكن هؤلاء الأفغان سقطوا وهم في السماء».

غلاف الديوان


ويشير الشاعر إلى أن «أغلب نصوص الديوان تعبر بشكل أو بالآخر عن هذه الانحياز، مثلا إحدى القصائد تنحاز لبائع الصحف المسكين في ميدان الإسعاف، الذي اكتظ بباعة الملابس المستخدمة (البالة)، قمامة العالم المتقدم، حتى حاصروا الصحف والكتب، وسرقوا (أرضية) متعهد توزيع المجلات والجرائد، حتى اضطر في النهاية للاستسلام وللرحيل أمام هذا الغزو الهائل للفوضى ولإفراز العولمة وفضلاتها التي تخرجها لدول العالم الثالث. في القصيدة لا بد أن ينتصر بائع الصحف المسكين وتنتصر الشجرة، وينتصر الحب والجمال، وينهزم القبح والحرب تنهزم الطائرة ولو على سبيل الإدانة».
وسبق وصدر للشاعر عبد الرحمن مقلد ثلاثة دواوين هي: «مساكين يعملون في البحر» و«نشيد للحفاظ على البطء» و«عواء مصحح اللغة»، وفاز مقلد بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة قصور الثقافة لأفضل ديوان وجائزة المجلس الأعلى للثقافة وجائزة المكتب الثقافي المصري في باريس لأفضل قصيدة عربية. وشارك في عدد من المهرجانات والملتقيات في مصر وخارجها، من بينها مهرجان جرش بالأردن وملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي.

مؤسسة نوافذ ثقافية ديوان بيونج سي 17 ليست شجرة عبد الرحمن مقلد نادي منتخب السويس بالملاحة مناقشة ديوان بيونج سي 17 ليست شجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

بعد معانقته للرئيس اليوم باحتفالية قادرون باختلاف.. عمرو محمد: غسلت كل همومى

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

البنك الوطنى الأوكرانى: 120 مليار دولار حجم المساعدات الغربية لكييف فى 2022

حظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج المائية

استشارى تثقيف وإعلام غذائى: تناول الفول من عربات الشارع كله إيجابيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات