رسالة دعم من الرئيس السيسى لبطل سباحة من «قادرون باختلاف»

شاركت الفنانة هاجر أحمد، بجانب جنات محمود بطلة سباحة من قادرون باختلاف، ومصطفى أحمد بطل السباحة، في النسخة الرابعة من الاحتفالية، بحضور حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وقال "أحمد"، إنه بعد 6 أشهر سيشارك الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية في فرنسا، طالبًا الدعم من الرئيس السيسي، ليرد الرئيس: "أدعمكوا إزاي.. أنا تحت أمرك محتاجين حاجة أكتر.. أنا بحبكوا جدًا.. شوفوا مش بتقولوا لينا مكان إنت أصحاب المكان.. أنا مش بجمل ولا بقول كلام لطيف اللي يعرف الحقيقة هييجي يوم يتمني يبقى معاكوا بس إنتوا قولوا ليكوا مكان".

تأتي الاحتفالية ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي، على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، الذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.