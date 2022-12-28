أخطاء طبية قديمة السبب.. أصالة تكشف سبب لجوئها لإجراء عملية التجميل الأخيرة

كشفت الفنانة أصالة، لأول مرة سبب إجرائها عملية التجميل الأخيرة لها، معلقة في ذلك على الجدل المثار حول تغيير ملامحها في الفترة الأخيرة، مؤكدة وجود أخطاء طبية عانت منها من قبل إجرائها الأخير.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “mbctrending“، أنها عانت من بعض المشكلات في منطقة الذقن بسبب الأخطاء الطبية، لافتة إلى أنها تحب أن تظهر في أفضل صورة.

وتابعت: "كتير حابة شكلي الجديد، ومبسوطة، شكلي هو استثماري، شكلي له علاقة بشغلي وبمكانتي، أنا ما بدي أترك لا مكتبتي ولا تاريخي حفلة ليا وشي فيها تعبان، هو عندي مشاكل بدقني عم لصمها كنت بطريقة معينة".

وواصلت: “أنا بدي أطلع بأحلى صورة، أنا بدي يضل شكلي يوازي روحي لآخر يوم بحياتي"، مازحة: ”هيك وصلت 25 أقولكم باي وأنا عمري 25، بتشقلب شقلبكم أشقلب الأطباء على رأسهم بس بدي ودع وأنا 25، طبعا بحب شكلي الأول ودائما بحب شكلي بس كان عندي مشاكل نتيجة أخطاء طبية.. وبعدين أحلل فلوس الناس اللي بيصرفوها عليا من حقهم عليا أكون في أحلى صورة".

وكانت النجمة أصالة طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".