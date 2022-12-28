صالون تنسيقية شباب الأحزاب يناقش ملف التعاونيات اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الأربعاء، صالونًا نقاشيًا بعنوان "التعاونيات في مصر.. الواقع والتحديات والفرص".

يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية وأبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع، إضافة إلي محور تشجيع وتنمية عمل التعاونيات.

ويدير الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ المهندس عصام بدوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، ود. شريف فياض، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ود. محمد سالم، باحث في دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.