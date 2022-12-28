الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نفوق 700 فرخ في حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

دواجن
دواجن

شب حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية ما أدى إلى نفوق 700 فرخ عمر شهرفيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله للمبانى المجاورة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الرياض التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن بحارة الشونة بالقرية فى الدور الثالث العلوي ملك المواطن أحمد محمد المرسي شطا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد الحريق قبل انتقاله للمباني المجاورة، فيما أسفر الحريق عن نفوق 700 فرخ عمر شهر، وإصابة “إسلام محمد عبد الخالق دراز” (29 عاماً) باختناق ونقله إلى مستشفى منية النصر لإسعافه.

وتبين من الفحص المبدئي أن النيران اشتعلت في أنبوبة غاز صغيرة بسبب ماس كهربائي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق منية النصر مزرعة نفوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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