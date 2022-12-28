الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب ورياضة مطروح» تستقبل المشاركين في البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

الشباب المشارك في
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح

استقبل الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، الشباب والفتيات المشاركين فى المعسكر الداخلي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الفوج الرابع  والمقام بمدينة مرسى مطروح، وتنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأوضح الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث شارك فى هذا الفوج الداخلى ١١٠ شاب وفتاة من مختلف المراكز الإدارية بالمحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالاهتمام بالشباب وفى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد أن ذلك تحت إشراف اللجنة المنظمة المكونة من أميرة منير وكيل المديرية للشباب، وأسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب، وأحمد عبد الرحيم منسق عام التطوع، ومحمد جوده بإدارة الشباب.

 

الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الشباب المشارك في برنامج اهل مصر بمطروح
الاهتمام بالشباب الأماكن السياحية التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح البرنامج الرئاسي أهل مصر

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