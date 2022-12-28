محام تونسى يكشف عن ثغرة فى القانون تتيح للمرأة الجمع بين زوجين

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا في تونس، وذلك بعد فيديو تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تؤكد أنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين.

نص القانون التونسي حول منع التعدد للأزواج دون الزوجات

وكشف المحامي التونسي منير بن صالحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «المحور»، أن نص الدستور التونسي يقول إن «تعدد الزوجات ممنوع ويعاقب بالسجن»، مشيرًا إلى أنه مادام تعدد الزوجات ممنوع فهذا يعني بالقياس العكسي أن تعدد الأزواج مسموح به لأن القانون لابد أن يقول تعدد الأزواج والزوجات ممنوع.

وتابع، أن هناك ثغرة عميقة في القانون بتونس؛ لأنه لا ينص على أن تعدد الأزواج مسموح به للمرأة، ولكن القانون سكت عن تعدد الأزواج.

وأكد أن الشعب التونسي يرفض أن تتزوج المرأة من رجلين، لكن هناك ثغرة على مستوى الجريمة، وللأسف فإن الرئيس الأسبق بورقيبة نسي النساء عندما وضع القانون، مشيرًا إلى أنه لم يدعُ الزوجات إلى الزواج على أزواجهن، لكنه يقدم قراءة للقانون.