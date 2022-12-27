الباز يكشف ماذا قال الرئيس السيسى عن وجود أجانب فى قناة السويس

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاح مصنعين في شركة للكيماويات الوسيطة، أمس الإثنين.

وكشف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن كواليس الحوار بين الرئيس والصحفيين، عما يتردد من شائعات حول قناة السويس، وعن أزمة الدولار.

وقال الباز: "بعد الافتتاح وقفنا مع الرئيس ربع ساعة، تحدث الرئيس بثقة، واهتمام، قال عن الدولار مشكلتنا الكبيرة في نقص الدولار، لا بد من توفير عملة صعبة لاستيراد السلع الأساسية، وفيه عوامل أدت لهذا النقص، عوامل منطقية، وعوامل أخرى".

وأردف: "وقال الرئيس في أزمة الدولار، بنتعامل على محورين توفير الدولار، ونحارب من يتلاعبون بالدولار"، مردفًا: "فيه حرب الدولار، لا تقل عن حرب الإرهاب، الإرهاب كان قصده يركع البلد ويضرب الجيش والشرطة العمود الفقري للبلد، ومن يتلاعب في الدولار يضرب اقتصاد البلد".

أما ما قاله الرئيس في مسألة قناة السويس، عندما قيل إن الناس يسألون عن وجود أجانب في إدارة قناة السويس، فقال الرئيس متعجبًا: "هو ده كلام منطقي؟ السؤال عن وجود أجانب في إدارة قناة السويس إزاي يخطر للناس؟".

اقرأ أيضًا: