موسى: تطبيق منظومة إلكترونية لمواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة للسيارات.. الأحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية ستبدأ تطبيق عمل المنظومة المرورية الإلكترونية الجديدة، يوم الأحد المقبل؛ لمواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة للسيارات.

المنظومة الإلكترونية ستُساهم في القضاء على وقوف السيارات

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، إن هذه المنظومة ستُساهم في القضاء على وقوف السيارات بمطالع ومنازل الكباري؛ لمنع التكدسات؛ خاصة أن هناك أماكن مخصصة لوقوف السيارات.

وتابع، أن هذه المنظومة توجد بها كاميرات، ومرتبطة ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة مراقبة إلكترونيًا بشكل كامل؛ لمنع وقوف السيارات في أماكن مخالفة، وستكون هناك مخالفات فورية تصل للمواطنين عبر رسائل نصية على الهاتف.

واستطرد، أنه توجد حوادث تحدث بسبب الوقوف في مطالع ومنازل الكباري، وهذه من المحرمات؛ هذه الأمور لن تحدث مرة ثانية، والكاميرات سترصد كل شيء بالصورة.