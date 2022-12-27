الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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حسام الخولى: الوضع الاقتصادى أدى إلى تشابك الأحزاب السياسية وأصبحت أقوى

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الأحزاب السياسية في مصر متشوقة للحوار الوطني، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي أدى إلى تشابك الأحزاب السياسية وأصبحت أقوى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

المشاكل الاقتصادية تجعل التحرك السياسي يرتبط ببعضه

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، و المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشاكل الاقتصادية تجعل التحرك السياسي يرتبط ببعضه وتجعل المواطن متشوقًا للتعبير عن رأيه بخلاف وقت الثبات، والآن المواطن يسمع من أجل أكل عيشه ويركز مع القرارات السياسية وهل ستؤثر على رزقه أم لا.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قديمًا لم يكن أحد يفهم الغرض منه، أما اليوم فالشعب كله يعي الأمر تمامًا وتأثيره على مصر، مؤكدًا أن هناك مناقشات للأحزاب مع بعضها وهذه فرصة للأحزاب أن تتمدد وتتحرك داخل المجتمع ليس لتقديم المساعدات فقط ولكن بالفكر.

وأكد أن المواطن العادي الآن أصبح يحضر مناقشات الأحزاب ويستمع لها وكان من قبل الأمر قاصرًا على نخب معينة فقط. 

حسام الخولي الأحزاب السياسية تشابك أصبحت أقوى للحوار الوطني الشعب المواطن العادي

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