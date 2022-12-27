أوكرانيا تهاجم رئيس وزراء المجر وتتهمه «بقصر النظر السياسى»

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بشدة تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، التي قال فيها "إن الحرب يمكن أن تنتهي إذا أوقفت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالسلاح".

واتهمت الوزارة في تعليقات نُشرت على موقعها الإلكتروني، الزعيم المجري بـ"قصر النظر السياسي".

وقالت: إن تصريحات أوربان "تظهر استخفافًا مرضيًا بأوكرانيا والشعب الأوكراني الذي يحارب ضد العدوان الروسي".

وأضافت: أن "أوربان يسير في طريقه بالعمل نحو هزيمة أوكرانيا، حتى على الرغم من أن ذلك سيزيد خطر العدوان الروسي مباشرة على المجر".

وتابعت: إن "الزعيم المجري يجب أن يسأل نفسه عما إذا كان يريد سلامًا".

وفي مقابلة سابقة، قال أوربان إن "أوكرانيا تستطيع فقط مواصلة الحرب طالما دعمتها الولايات المتحدة بالأموال والأسلحة. إذا أراد الأمريكيون سلامًا، سيكون هناك حينئذ سلام".

وتشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترا. وسعى أوربان مرارًا وتكرارًا لمنع الاتحاد الأوروبي من دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

كما يظهر أوربان علنا مرتديا وشاحا يظهر خريطة المجر العظمى التي تشمل الأراضي الأوكرانية، وهناك صراع بشأن الأقلية المجرية في أوكرانيا.

ويحتفظ الزعيم المجري أيضا بروابط قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز.

دعوة بوتين للتفاوض مع كل الأطراف

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن لتليفزيون بلاده، يوم الأحد الماضي، عن أن الكرملين مستعد للتفاوض مع الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا، لكنه عاد ليقول إن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في المحادثات.

وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية، "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكنهم يرفضونه".

وفي تأكيد لهذه الدعوة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الاثنين، إن وقت التفاوض قد حان "سواء شئنا أم أبينا".

وأضاف: أن الغرب سيلمس قريبًا انخفاضًا خطيرًا في قدرته على "توجيه الاقتصاد العالمي"، وسيكون مجبرًا على التفاوض بغض النظر عن رغبته في ذلك.