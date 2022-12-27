الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على قائمة فيوتشر لمواجهة فاركو بالدورى الممتاز

علي ماهر
علي ماهر

أعلن علي ماهر، المدير الفني لـ"فيوتشر إف سي"، عن قائمة فريقه النهائية لمواجهة فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة فيوتشر إف سي وفاركو بالدوري الممتاز

ويحل فيوتشر إف سي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في الخامسة مساء غد الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022/2023).

قائمة فيوتشر لمواجهة فاركو 

جاءت اختيارات ماهر للمباراة على النحو التالي:

محمود جنش ومحمود حمدي، ومحمد طارق ومحمود مرعي، ومحمود رزاق وعلي الفيل، وعلي زعزع وعبدالله ياسين، وجوزيف جوناثان ومحمود شعبان، وباسم علي وعمر كمال، وغنام محمد وطارق طه، ومهند لاشين ومحمد رضا، ومصطفى البدري وهشام حافظ، وكريم نيدفيد وأيمن الصفاقسي، وعبدالكبير الوادي وعمر السعيد، ومروان محسن وحاجي باري.

 

قائمة فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر إف سي وفاركو بالدوري الممتاز

تنقل مباراة فيوتشر إف سي مع فاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

موقف فيوتشر إف سي بجدول ترتيب الدوري

ويحتل فيوتشر إف سي المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات، بينما لم يعرف الفريق طعم الهزيمة حتى الآن وهو القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي تاريخيا، لأحداث المنضمين الجدد بدوري الأضواء والشهرة، عقب صعود الفريق من القسم الثاني مطلع الموسم الماضي.

ونجح فيوتشر، في الاستمرار بين الكبار الموسم الماضي، عقب احتلاله المركز الرابع مكرر مع طلائع الجيش برصيد 56 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف منح الفريق العسكري الأفضلية.

ولم تتوقف نجاحات فيوتشر عند ذلك، بل نجح الفريق أيضًا في حصد النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، على حساب غزل المحلة، في شهر يوليو الماضي.

أما على المستوى الإفريقي، تأهل الفريق إلى مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، في أول ظهور تاريخيًا له داخل أدغال القارة السمراء، حيث جاء في المجموعة الثالثة، رفقة أسكو كارا التولوجي والجيش الملكي المغربي وبيراميدز.

علي ماهر فيوتشر إف سي الدوري الممتاز فاركو منافسات الدوري الممتاز الجولة العاشرة للدوري

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