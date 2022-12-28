احتمالية سقوط أمطار.. توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-12-2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-12-2022، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-12-2022

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-12-2022، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة في أول الليل باردة في آخره على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الأربعاء 28-12-2022 على القاهرة الكبرى

ويسود اليوم طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب وشمال الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-12-2022 على مدار الـ 24 ساعة.

ما هي الحالة الجوية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022؟

ومن المتوقع للحالة الجوية، حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

حالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع محافظات الجمهورية

كما توقعت أن يسود اليوم الأربعاء 28-12-2022 طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، في أوله بارد فى آخره وتضم السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022 الأربعاء:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 08 والعظمى 19

كاترين الصغرى 04 والعظمى 14

بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 20

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 20

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 21

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 23