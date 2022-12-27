استقرار الأحوال الجوية.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مختلف المحافظات.

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية، مضيفة أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، وتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة ليلًا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت إلى أن حالة الطقس اليوم ستشهد استقرارًا كاملًا، مشيرة إلى توافر عوامل الرطوبة، بعد هطول أمطار خلال الأيام الماضية.

وأضافت غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، موضحة أن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار سوف تزيد من الشعور بالأجواء اللطيفة على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه عند غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة ليلًا إلى 12 درجة مئوية، والأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت «غانم» إن متوسط درجات الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، وخلال فترات الليل تصل إلى 12 درجة مئوية، ويجب المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل.