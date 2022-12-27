الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بقرى المنيا (صور)

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص.

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وأسفرت الحملة عن رصد وإزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقريتي تلة وبني أحمد الغربية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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وقاد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على اراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 18 سهم بقرية تله.

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كما تم إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني علي مساحة قيراط ونصف بقرية طهنشا التابعة لها، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمه واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين.

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون علي جميع المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات 

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المنيا إزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية قريتي تلة وبني أحمد الغربية مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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