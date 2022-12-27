إدراج باسم عودة و4 قيادات إخوانية على قوائم الكيانات الإرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إدراج 5 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من يوم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وشملت القرار 5 قيادات إخوانية هم: عمرو محمد زكي محمد عبدالعال، ومحمد السيد أحمد أبوزيد، وأنور صبحي درويش مصطفى، وباسم كمال محمد عودة، ومجدي عبدالحليم عبدالعزيز خروب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات رقم 2 لسنة 2022 بإدراج أحكام إرهابيين أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق والصادر بجلسة 8 سبتمبر حكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الإثنين (ب) الصادر بجلسة 14 يونيو 2021 في الطعن الرقيم 17324 لسنة 89 القضائية، والذي سبق وأقيم طعنًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق بجلسة 8 سبتمبر 2018.