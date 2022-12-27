الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحالف الوطنى يكشف تفاصيل لقاء السيدة نوال حسن وسر الاستجابة الفورية لطلباتها

نهى طلعت
نهى طلعت

كشفت نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل لقاء أعضاء التحالف بالسيدة نوال حسن، التي التقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عبور موكبه على طريق مجمع الصناعات الكيمياوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

تفاصيل اللقاء بها

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السيدة نوال متعففة، وانتقلنا فورًا لمقر إقامتها مع مجموعة من الشباب المتطوعين، ورأينا ظروفها على أرض الواقع وكان لها بعض الاحتياجات من معاش شهري، ووظيفة لنجلها، وبعض احتياجات لمنزلها تم توفيرها لها.   

وأضافت، أنه تم توفير رحلة عمرة لها وكانت هذه أمنية لها وكانت محرجة أن تعبر عنها، وجارٍ الآن استكمال إجراءات سفرها، مشيرة إلى أن هذه استجابة سريعة وهناك حالات أخرى تتم الاستجابة الفورية لها منها حالات يلتقي بها الرئيس أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال فرق العمل. 

التحالف الوطني نوال حسن لقاء احتياجات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتطوعين تفاصيل

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