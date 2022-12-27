وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُكرم طلاب الإعدادية المثاليين على مستوى المحافظة

التقي محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالطلاب المثاليين على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، في إطار حرص الاتحادات الطلابية على بناء الشخصية الوطنية المتكاملة، من خلال رؤية مصر المستقبلية للجمهورية الجديدة، ورعايتها للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في تحقيق أهداف التنمية.

وقال محمد عبدالله، الرائد العام، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الاتحادات الطلابية تُساهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولياته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه من خلال مشاركتهم الفعالة في التخطيط والتنسيق والتنفيذ للأنشطة المجتمعية، لتنمية قدراتهم وتدريبهم على ممارسة العمل الجماعي التطوعي متمسكاً بقيمه وأخلاقه.

وأضاف عبدالله، تتيح الاتحادات الطلابية الفرصة أمام الطلاب للإبداع والابتكار، ليكونوا قادرين على مواكبة التغيرات المتلاحقة والمشاركة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد أن من بين المعايير التي وضعها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التي يتم تقييم الطلاب في ضوئها السمات الشخصية والمظهر العام، وإعداد بحث في إطار الموضوع المحوري ومدى تفاعله، وفهم وتطبيق أهداف ومبادئ الاتحادات واختصاصات (مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي)، طبقاً للقرار الوزاري (62) لسنة (2013م)، إضافة لاشتراك الطالب في تشكيلات اتحاد الطلاب (فصل ـ مدرسة )، و المعلومات العامة والأحداث الجارية، و اشتراك الطالب في الأنشطة التربوية بالمدرسة وخارجها، ودور الطالب في تفعيل الموضوع المحوري لهذا العام ـ مواهب وقدرات ومهارات الطالب ـ التفوق والتميز الدراسي ـ مدى وعي الطالب بالتغيرات المناخية ـ مدى وعيه بأهمية المشروعات القومية العملاقة ـ أن يكون حسن السير والسلوك طبقاً للوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

ودار حوار من بين الرائد العام والطلاب حول رؤيتهم المستقبلية للتعليم، وتناق معهم في بعض القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية، وعبر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، وسوف تعلن لجنة التحكيم ترتيب الفائزيين، عقب اعتمادها وإعلانها بالإدارات التعليمية.

حضر اللقاء كل من محمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، و حموده يونس، موجه عام اتحاد الطلاب، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، ومن المكتب الفني للاتحادات الطلابية السيد ياسين وفتحية محروس، و فوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.