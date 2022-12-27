الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تمريض طنطا» تحتفل بتخرج 3 دفعات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية التمريض، حفل تخرج دفعات ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عفاف عبدالعزيز بصل عميد كلية التمريض، والدكتورة عصمت جميعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الخضر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أم إبراهيم الساعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سميرة السيد المزين مقرر الحفل.

هنأ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الخريجين، متمنياً لهم دوام التوفيق فى حياتهم العملية، موجهاً الخريجين باستمرار السعى لتحقيق أحلامهم، وأن يكونوا على ثقة ويقين أن المعارف التي اكتسبتوها خلال سنوات دراستهم فى الكلية ساعدت فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

أعرب  الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن خالص سعادته بتواجده اليوم وسط خريجى كلية التمريض فى يوم تخرجهم الذى يأتى تكليلا لجهودهم طوال سنوات دراستهم بالكلية، مؤكداً أن جامعة طنطا دائماً تفتح أبوابها لطلابها للدراسة والاستفادة من علم وخبرة اساتذتها في شتى التخصصات.

وأشارت الدكتورة عفاف عبد العزيز بصل عميد الكلية، إلى أن الكلية تسعى دائما لاستمرار الحفاظ على مركزها ضمن كليات جامعة طنطا حيث تضم نخبة متميزة من الأساتذة الذين بذلوا الكثير والكثير من أجل رفعة شأن الكلية، موجهةً الطلاب بضرورة مواصلة التعلم وأن النحاج الذى حققوه اليوم يعد بداية الطريق لحياتهم العملية.

واختتم الحفل بتوزيع الأوسمة والشهادات على الخريجين.

كلية تمريض جامعة طنطا تحتفل بتخرج دفعات ٢٠١٩ ٢٠٢٠

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