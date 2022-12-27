محافظ شمال سيناء: تنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة بالعريش والشيخ زويد

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء.

وتحدث المحافظ خلال المؤتمر الجماهيرى المقام في المدينة الشبابية بالعريش، لعرض ومناقشة التأثيرات البيئية المحتملة، عن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الباقى أبو سنة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، المهندس خليل أحمد عواد مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء.

وقال شوشة، إن القيادة السياسية تلبي كل طلبات محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أنه كان لدينا منذ أعوام قليلة محطات كهرباء بقدرة 70 ميحاوات بمحطة كهرباء المساعيد و60 ميجاوات بالمحطة البخارية (بواقع 30 ميجاوات لكل وحدة)، والآن أصبح لدينا مشروع عملاق في الكهرباء بإنشاء وحدتين بطاقة كل منهما 125 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش.

يأتي ذلك بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين آخريتين بطاقة 40 ميجا وات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد التى تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجا وات لكل محول أى بإضافة حوالى 600 ميجاوات للكهرباء، وقد وعدنا وزير الكهرباء بإنشاء محطة أخرى جديدة شرق العريش لتغذية المشروعات الكبيرة بالكهرباء مثل: ميناء العريش البحرى ومطار العريش وجامعة العريش وغيرها من المشروعات.

وأعلن المحافظ، أن وزارة الكهرباء تقوم بتنفيذ محطتى كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد، حيث إنه بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، بجانب تغذية المشروعات التى يجرى تنفيذها شرق العريش بالكهرباء، وقدم المحافظ الشكر لوزارة الكهرباء وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لسرعة الإنجاز واختصار الفترة الزمنية لمدة التنفيذ.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الباقى أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة ٩ مليارات جنيها، موضحا أن الشركة ستقوم بإضافة ٢٥٠ ميجاوات من الكهرباء من خلال إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية، بالإضافة إلى القدرات الأصلية للمحطة البخارية التى تقدر بـ ٧٠ ميجاوات بمدينة العريش، لافتا إلى افتتاح المشروع بداية يناير المقبل بعد إجراء الاختبارات والربط على الشبكة الموحدة.

وبدوره، استعرض المهندس أشرف يوسف رئيس قطاعات الإنتاج بالشركة، مواصفات المحطة الجديدة، لافتا إلى نقل وحدتى المحطة من محطة دمياط إلى مدينة العريش، حيث تتميز بأن زمن إنشائها قليل وزمن تشغيلها وإيقافها بسيط مقارنة بالوحدات البخارية، ولا تحتاج مياه للتبريد بالإضافة إلى أن كفاءتها الحرارية عالية.

وأضاف المهندس خليل أحمد عواد، مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء، أنه يجرى إنشاء محطة إنتاج جديدة بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه، حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أى طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة.